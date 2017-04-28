Mersin'de 23 Nisan Kutlandı

Mersin'de fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün düzenlenen törenle kutlandı.



Marina Amfitiyatro alanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın dünya çocuklarının hatırlandığı bir gün olarak sonsuza kadar kutlanmaya devam edileceğini söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevdiğini anımsatan Koca, "Ülkenin gelişip yükselmesinin ve çağdaş medeniyetleri yakalamasının yegane yolunun memleket çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesinden geçtiğine inandığını her fırsatta ifade ederdi. Bizler şu an onların rüyalarını yaşıyoruz. Onlar yokluk içinde bu güzel günleri hayal ederek göçtüler bu dünyadan. Bizler de bugünün güzel çocukları için daha güzel yarınları için çalışıyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi ve mehter takımı gösterisi gerçekleştirildi. Öğrenciler de programda gerçekleştirilen aktiviteler sayesinde doyasıya eğlendi.



Programa Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daire amir ve müdürleriyle çok sayıda davetli katıldı.