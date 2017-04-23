Mersin'de 23 Nisan Kutlaması

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Alanında tören düzenlendi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende, Atatürk Anıtına çelenk konuldu.



Milli Eğitim Müdürü Koca, Ulu Önder Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sadece ülkemizde bulunan çocuklara değil, bütün dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı. - MERSİN