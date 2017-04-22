Mersin'de 23 Nisan Kutlamalarına Fırtına Engeli

Mersin'de yarın yapılacak olan 23 Nisan kutlamalarının, hızı yaklaşık saatte 100 kilometreyi bulması beklenen fırtına dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.



Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz Bölgesi için yaptığı fırtına uyarısı hatırlatılarak, bu akşam saatlerinden itibaren güney batı yönlerden esmeye başlayacak rüzgarın hızının giderek artacağı ve yarın tam fırtınaya dönüşeceği belirtildi. Fırtınanın hızının zaman zaman 100 kilometreyi aşacağı, tüm vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarı yapıldığı anımsatılan açıklamada,"Bu sebeple yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilimizde düzenlenecek olan tören ve gösteriler, çelenk koyma töreni hariç herhangi bir müessif olaya sebebiyet verilmemesi için ileriki bir tarihe ertelenmiştir" denildi. - MERSİN