Mersin'de 16 ton sahte temizlik maddesi ele geçirildi



MERSİN'de polisin 3 ayrı mahallede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 16 ton 482 kilo sahte temizlik maddesi ile şampuan ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelere bağlı Toroslar, Kurdali ve Gündoğdu gibi kenar mahallelerde kiralanan depolarda sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığını belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 ton 180 kilogram toz deterjan, 2 ton 150 kilo sıvı temizlik maddesi, 185 şişe şampuan, sahte deterjan ve şampuan imalatında kullanılan dijital teraziler, deterjan yapımında kullanılan renklendirici ürünler, sıvı kimyasal maddeler olmak üzere toplam 16 ton 482 kilo sahte temizlik maddesi ele geçirildi. Sahte deterjan ve şampuan üretimi ile ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.



(Tür: Yurt)