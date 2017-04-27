Mersin'de 13 Rütbeli 101 Polis Açığa Alındı

MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 13'ü rütbeli 101 polis açığa alındı.

Mersin'de 13 Rütbeli 101 Polis Açığa Alındı

MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 13'ü rütbeli 101 polis açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından milli güvenliği tehdit oluşturduğu tespit edilen ve FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen polislere yurt genelinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Mersin'de de 13'ü rütbeli 101 polis açığa alındı. - Mersin

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