Mersin'de 101 Sporcuya 586 Bin 977 Bin TL Ödül

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2016 Spor Başarı Ödül Töreni'nde, 2016 yılında başarılı olan sporcular, antrenörler ve spor kulüplerine 586 bin 977 bin TL ödül dağıtıldı.



Kongre Merkezi'nde düzenlenen, ulusal ve uluslararası ve ulusal müsabakalarda derece alan sporcuların ödüllendirildiği programa Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, milli cimnastikçi Tutya Yılmaz, milli atletizmci Şevval Ayaz, sporcular ve antrenörler katıldı. Sunuculuğunu Emre Tilev'in üstlendiği programda, 101 sporcuya toplamda 586 bin 977 bin TL ödül dağıtıldı.



Programda ilk olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, düzenlenen ödül töreninin, amatör sporlara destek anlayışınıı en güzel örneklerden biri olduğunu ifade ederek, "Bizim anlayışımıza göre spora yapılan yatırım aydınlık ve sağlıklı bir geleceğe yapılan yatırımdır. Mersin'i spor kenti ve spor turizminin başkenti yapmak için her türlü desteği veriyoruz. Hiç bir başarı tesadüf değildir" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, "Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz protokol sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tesisleri, beden eğitim öğretmenleri ile bizim fiziki imkanlarımız, antrenörlerimiz ve altyapımızı beraber kullanıyoruz. Bu sayede tabiri caizese olimpik ve paralimpik, sportif çalışma havuzumuz genişleyecek. Bizim tessilerimizi onlar, onların tesislerini biz kullanacağız. Bu tesisler okuldan sonra da açık olacak. Şu an Mersin'de 83 binden fazla lisanslı sporcumuz var. Ama bu yetmez. 347 spor kulübümüz var ama yetmez" diye konuştu.



'İSLAM İŞBİRLİĞİ OYUNLARI'NDA GELENEKSEL BRANŞLAR YER ALACAK'



2021'de yapılacak olan İslam İşbirliği Oyunları'nda, aba güreşi ve geleneksel okçuluğun gösteri branşı olarak yer alacağını da açıklayan Bakan Kılıç, "Rio'da istediğimiz başarıları alamadık, paralimpik oyunlarda daha farklı başarılar elde ettik, ama iyi bir temel üzerinde ilerliyoruz. 2020, 2024 çok daha yeni başarıların ortaya koyulduğu olimpiyatlar olacak. Bunlarla sınırlı kalmayacağız. Kültürümüzden gelen geleneksel sporlarımız var. Bunları da hayata geçirip daha fazla yer almasını sağlamak üzere çalışmamız gerekiyor. Cirit, geneleksel okçuluk, aba güreşini daha fazla ortaya çıkartacak ve tüm dünyada daha fazla yer almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Törende Bakan Kılıç ve protokol üyeleri, sporculara ödüllerini takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Rio'da büyük çıkış yakalayan milli cimnastikçi Tutya Yılmaz'a da plaket ve çiçek verirken, Kılıç'a da Mersin İdmanyurdu forması hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.



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