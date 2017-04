Mersin'de 101 Polis Açığa Alındı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDP) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 13'ü rütbeli 101 polis görevden uzaklaştırıldı.



667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle merkez ve ilçelerde 3. sınıf emniyet müdürü Y.A., 4. sınıf emniyet müdürleri Ş.A. ile M.N.T., emniyet amiri M.E, komiser S.U.,M.Y.,H.Ş., E.E.,S.U., komiser yardımcıları S.K., E.T., M.T., F.C, A.H., başpolis memurları M.K., İ.K., M.A., polis memurları M.Y., Ş.A., Y.A., H.Ö., G.D., F.K., M.A., Ç.B., H.Ç., V.T., E.S., M.U., A.Ç, Z.D., M.C., H.D., E.Y., A.K., R.Ş, R.K., H.G., M.Ö., O.B., M.C., B.G., A.B, Y.A., Y.K., Ö.S., M.U., R.K., H.T., M.Ç., K.A., F.Ş., H.K., S.G., M.Ö., M.B.K., N.S, M.C., M.K., S.U., H.A., A.T., B.K., Y.Ç., M.S., İ.K., E.K., U.Ö., M.G., T.K., S.A., M.E.G., S.T., M.T., S.Ö., A.G., A.Ş., T.T., S.B., C.A., E.S., H.Ç., M.A., S.G., M.S, A.B., Y.S.K., M.H.E, G.K., H.V., M.K., M.Ç., H.Ö., A.K., B.A.C.G., Ö.S, O.K., A.Ç., Ş.G., M.Ç., O.A. ile İ.Ç. açığa alındı. - MERSİN