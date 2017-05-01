Mersin'de 1 Mayıs Coşkusu
Mersin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne katılım yoğun oldu.
Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne katılım yoğun oldu. Mersin Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından düzenlenen İşçi Bayramı kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nı tamamen dolduran emekçiler, 1 Mayıs coşkusu yaşadı.
Mersin Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle bu yıl 1 Mayıs yürüyüşüne izin vermediği kutlamalara katılan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı gruplar, mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na kendi kurumlarında toplanarak ayrı ayrı yürüyerek geldiler. Yürüyüşlerde ellerinde pankartlar ve dövizlerle yol boyunca slogan atan gruplar, meydana da tek tek aranarak alındılar. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün çok sıkı güvenlik önlemi aldığı mitingde, meydanın etrafı da tamamen polis bariyerleri ile kapatıldı.
CHP Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Serdal Kuyucuoğlu ve Hüseyin Çamak ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı mitinge işçiler ve memurlar, çocukları ve bebek arabasında bebekleriyle gelirken, genç-yaşlı binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nı tamamen doldurarak, davul zurna eşliğinde halaylar çekti.
Bugüne kadar yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşuyla başlayan mitingde, kalabalık hep birlikte 1 Mayıs Marşı'nı söyledi.
Mitingde Mersin Emek ve Demokrasi Bileşenleri adına bir konuşma yapan DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tüm katılımcıların birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutladı. 1 Mayıs'ı bu yıl daha karanlık bir tablo ile karşıladıklarını söyleyen Göksoy, yasaklar altında 1 Mayıs kutlamak istemediklerini belirtti. "Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencelerinin kaldırılmasına hayır diyoruz" ifadelerini kullanan Göksoy, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesini, kiralık işçi uygulamasını, kamu çalışanlarına güvencesiz çalışma dayatmalarını ve taşeron işçiye kadro sözünün yerine getirilmemesini eleştirdi.
Mersin'deki 1 Mayıs Mitingi, çeşitli müzik gruplarının verdiği konserlerin ardından olaysız sona erdi. - MERSİN