Mersin Chp, Mersin'de Alternatif Programla Kutladı

Chp, Mersin'de alternatif programla kutladı



MERSİN'de, fırtına nedeniyle Valiliğin 23 Nisan etkinliklerini ertelemesine tepki gösteren CHP İl Başkanlığı, alternatif kutlama programı yaptı.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler, sivil toplum örgütleri ve dernek üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ellerindeki Türk bayrakları ile alana gelenler, Atatürk anıtına çelenk bırakıp İstiklal Marşı okudu.



Katılımcılara seslenen CHP İl Başkanı Mersin'de bir rüzgarın olduğunu ancak bayramın zaten açık alanda kutlanmama kararı bulunduğunu ifade ederek, "Bir alışveriş merkezinin amfi tiyatrosunda kutlanması söz konusuydu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı davette, bayramı çocuklara armağan eden Mustafa kemal Atatürk arka sayfada yer almaktaydı. 15 Temmuz figürlerinin davetiyede hakim kılınması, artık ulusal bayramlarımızın biraz ötelenme isteği gibi bir algıyı oluşturuyor. halkımızda da bu algı söz konusu. Mersin'de bir rüzgar var ama hiç kimse uçmuyor şu anda. Biz CHP olarak burada 23 Nisanı kutluyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından çocuklar, Atatürk heykeli önünde toplanarak 'Andımızı' okudu.