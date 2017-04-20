Mersin cezaevinde "jandarma-gardiyan" kavgası

Sabah cezaevine giriş sırasında kapıda görevli jandarmanın, bir gardiyana kimlik sorması üzerine çıkan kavgada en az 3 kişi yaralandı



MERSİN - Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde gardiyanlar imle jandarma arasında çıkan kavgada en az 3 kişinin yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah cezaevine giriş sırasında kapıda görevli jandarmanın bir gardiyana kimlik sorması üzerine tartışma yaşandı. Diğer jandarma ve gardiyanların da karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda en az 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı cezaevinde savcılık inceleme başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.