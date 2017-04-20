Mersin Cezaevinde Jandarma-gardiyan Kavgası

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasında çıkan kavgada en az 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sabah cezaevine giriş sırasında kapıda görevli jandarmanın bir gardiyana kimlik sorması üzerine tartışma yaşandı. Diğer jandarma ve gardiyanların da karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda en az 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Yaralılar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Cumhuriyet Savcılığı cezaevinde savcılık inceleme başlattı.



Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. - MERSİN