Mersin Büyükşehir Belediyespor, Seriyi Sürdürmek İstiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını da kazanarak, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "İlk yarının son 3 maçını kazanarak ilk 8 içinde yer aldık ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandık. Beşiktaş maçını da yenerek, galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" dedi.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında geçtiğimiz hafta sonu evinde bir diğer Mersin ekibi MBK Doğuş Hastanesi'ni 67-64 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 7. galibiyeti aldı. Ligde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Mersin ekibi, devreyi 20 puanla 5. sırada bitirmeyi başardı. Bu sonuçla Güney ekibi, ilk devre ilk 8'de yer aldığı için Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı. 13 maçta rakip potaya 900 sayı atan turuncu beyazlı ekip, potasında 957 sayı gördü. Bu hafta sonu ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılayacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



"Türkiye Kupasında mücadele etme hedefimize ulaştık"



MBK Doğuş Hastanesi ve Beşiktaş maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, MBK Doğuş Hastanesi maçında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Sezon başında hedefimiz ilk yarıyı ilk 8 içinde bitirmekti. Çünkü ilk devreyi ilk 8 içinde bitiren takımlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Bizde bu hedef doğrultusunda maçlarımıza çıktık. Özellikle devrenin son 3 maçını kazanarak, iyi bir çıkış yakaladık. Özellikle son maç kritik bir maçtı. Bir diğer Mersin ekibi MBK Doğuş Hastanesi ile karşılaştık. Gerçekten maçın zor olacağını biliyorduk ve öylede oldu. Maçın son periyotunda oynadığımız iyi oyun ve attığımız sayılarla maçı kazanmasını bildik. Bu galibiyet Türkiye Kupası'nda mücadele etmemizi de bize getirdi. Oyuncularımızın hepsini kutluyoruz" şeklinde konuştu.



"Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz"



Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da Aydın, "Artık ikinci yarıya başlıyoruz. İlk maçımızı da deplasmanda güçlü Beşiktaş ile oynayacağız. Rakibimizi ilk maçta evimizde yendik. Şu anda puanlarımız eşit durumda. Bizi İstanbul'da zorlu bir maç bekliyor. O yüzden maça iyi konsantre olmalıyız. Biz kendimiz gibi oynarsak her takımı yenebilecek güçteyiz. Bu maçada kazanmak için çıkacağız. 3 maçlık bir galibiyet serimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Alacağımız galibiyetlerle daha da yukarılarda yer almak istiyoruz" diye konuştu.



"Avrupa'da maalesef istediğimiz sonuçları alamıyoruz"



Euroleague A Grubu'nun 9. maçında dün akşam evinde Dynamo Kursk'a 84-70 yenilen Mersin ekibi, grupta 9'da sıfır yaptı. Avrupa'da bir türlü istedikleri sonuçları elde edemediklerinin altını çizen Aydın, "Dün evimizde oynadığımız maçı aslında şansız bir şekilde kaybettik. Maça çok iyi başladık ve ilk 3 periyot sahada iyi mücadele ettik. Ancak maçın özellikle son periyotunda oyundan düştük ve rakibimiz çok fazla sayı buldu. Bizde bu sayılara karşılık veremeyince maalesef maçı kaybettik. Grupta oynadığımız 9 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Tabi bu bizim istemediğimiz ve bizi üzen sonuçlar. Çünkü bizim bir hedefimiz vardı. Takımımız da gerçekten çok iyi bir takım. İstediğimiz zaman her takımı yenebilecek güçteyiz. Ancak bir türlü şansızlığımızı kıramadık ve grupta galibiyet alamadık. İnşallah kalan maçlarımız güzel bir şekilde bitirip, gruptaki maçlarımızı öyle tamamlarız" ifadelerini kullandı - MERSİN