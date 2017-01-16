Mersin Büyükşehir Belediyesinden Dolandırıcılık Uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticilerin isimlerinin kullanılarak para ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu duyumları alındığını belirterek, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının isimleri kullanarak çeşitli yardım kuruluşlarına yardım toplandığı iddiasıyla vatandaşlardan para ya da nakdi yardım talep edildiği duyumlarının alındığı anımsatıldı.



Belediye yöneticileri tarafından böyle bir talebin olmadığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Belediye yöneticilerimizin isimlerini kullanarak para ve nakdi yardım talep edildiği duyumları alındı. Bu ve benzeri taleplerle kendilerine telefon açılan vatandaşların, arandıkları telefon numarasıyla emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları önem arz etmektedir. Büyükşehir Belediye yetkililerimiz kendilerine ulaşan ihbarları yetkili mercilere iletmektedirler. Vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamaları için duyarlı ve dikkatli olmaları rica olunur."