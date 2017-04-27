Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'İhaleye Fesat Karıştırma' Davası

Mersin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Macit Özcan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın 6'ıncı duruşması yapıldı. Duruşmada savcı, Özcan'ın tutuklanmasını talep ederken, mahkeme heyeti talebi reddederek duruşmayı erteledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimi döneminde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 24 Mart 2015 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan aralarında Özcan'ın oğlu ve 2 kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonrasında sanıklardan Özcan'ın oğlu İlker ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan'ın 500'er bin lira, müteahhit Metin Akray'ın ise 250 bin lira kefaletle, diğer 11 şüphelinin de adli kontrol kapsamında tahliye edilmesine karar verilmişti. Operasyon kapsamında Macit Özcan hakkında verilen yakalama kararı, avukatının itirazı sonucu kaldırılmış, yurt dışında bulunan Özcan daha sonra Mersin'e dönmüştü. Yapılan ilk duruşmada da tutuksuz yargılanan 48 sanık hakkındaki adli kontrol kararları kaldırılmıştı.



Bugün davanın 6. duruşması görüldü. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıkların bir kısmı ve avukatları katılırken, Macit Özcan ise katılmadı.



Mahkeme savcısı, sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak tutuklanmalarını, sanıkların kefalet ücretinin geri verilmesi ve adli kontrol taleplerinin reddedilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, savcının tutuklama talebini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - MERSİN