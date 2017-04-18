Mersin Bisikletin Kalbi Mersin'de Atacak
Mersin Bisikletin kalbi Mersin'de atacakBisikletin kalbi Mersin'de atacakMERSİN Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan 'Tour Of Mersin' için geri sayım başladı.
Mersin Bisikletin kalbi Mersin'de atacakBisikletin kalbi Mersin'de atacak
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan 'Tour Of Mersin' için geri sayım başladı. 7 ülkeden 11 takımın katılacağı yarışta bisikletçiler 4 gün boyunca toplam 600 km pedal çevirecek.
22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışma için yapılan basın toplantısına, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye MHP'li Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu çok sayıda davetli katıldı.-
Toplantıda, Tour Of Mersin parkurunun tanıtım filminin izlenmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi adına Vedat Yüksel yarışlarla ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından söz alan Vali Çakacak, bisiklet yarışlarının düzenlendikleri ilin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkılar sağladığını belirterek, "Bisiklet yarışları, düzenlendikleri ilin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlar ve insanları bisiklet kullanmaya özendirir. Mersinimiz de bisiklet yarışlarına en güzel ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz de 2015'ten bu yana Tour Of Mersin'i başarıyla devam ettirmektedir. Tour Of Mersin, ilimizin tanıtımına ve sosyo-ekonomik gelişmelerine önemli katkılar sağlayacaktır"dedi.
MERSİN'İ TANINMIŞ BİR SPOR KENTTİ YAPMAK İÇİN ÇABA GÖBTERİYORUZ
20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarış hakkında bilgi veren Başkanı Kocamaz, Mersin'i dünyaca tanınmış bir spor kenti haline getirme yolunda gerçekleştirdikleri proje ve faaliyetlerden bahsederek, spora yapılan yatırımı aydınlık ve sağlıklı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi. Mersin'de sporu hayat tarzı haline getirmek amacında olduklarını anlatan Başkan Kocamaz, kenttin marka kimliğinde önemli bir yer tutan spor kenti etiketine katkı sağlayan 149 ulusal ve 33 uluslararası organizasyon düzenlediklerini hatırlattı.
Belediye olarak kendilerine 'Mersin'i spor turizminin başkenti yapmak' hedefini koyduklarını vurgulayan Kocamaz, "Açık hava sporları dahil tüm sporların 12 ay rahatlıkla yapılabildiği iklim şartları, 10 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve tüm dünyaya örnek ortak yaşama kültürü ile Mersin, spor ile turizmin bir arada düşünülebileceği yeryüzündeki ender kentlerden biridir. Spor, dünyada kader birliği eden 7 milyardan fazla insanın tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan çok önemli bir kültür köprüsüdür. Spor sayesinde hem başka kültürleri tanır, hem de kendi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizi başka milletlere tanıtma fırsatını yakalarız. Mersin, bu konuda eşi benzeri olmayan bir potansiyele sahiptir."
BARIŞ, KARDEŞLİK VE HOŞGÖRÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Tour Of Mersin'i, ülkenin değerleri, milletin barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajlarını dünyaya ulaştırmak için bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Kocamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gelecek yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceğine inandığım Tour Of Mersin'e bu yıl Türkiye de dahil olmak üzere 7 ülkeden 11 takım katılıyor. Türkiye'nin 5 takım ve 54 sporcu ile temsil edildiği yarışlarda Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan katılanlarla birlikte takım sayısı 11'e, sporcu sayısı ise 83'e yükseliyor. Biliyorsunuz, 2015'te düzenlediğimiz 1. Tour Of Mersin'i Ukraynalı bisikletçi Oleksandr Polivoda, 2016'daki 2. Tour Of Mersin'i ise Torku Şekerspor'dan Nazım Bakırcı kazanmıştı. Bu yıl kimin kazanacağını herkes gibi ben de merakla bekliyorum ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bununla birlikte dereceye girsin ya da girmesin bütün sporcularımızı 'Türkiye ve Mersin gönüllüsü' kabul ettiğimizi de ifade etmek istiyorum."
Yarışçıların 4 gün boyunca toplam 600 km pedal çevireceklerine dikkat çeken Kocamaz daha sonra şunları söyledi:
"Yarışmacılarımız sırayla Roma dönemine ait bin 800 yıllık Anamur Mamure Kalesi'nin yanından, Selçuklu dönemine ait 7 yüz yıllık Ala Köprü'nün üzerinden geçecekler. 3 bin yıllık tarihi Aydıncık Limanı'nın büyüsüne kapılıp, Helenistik döneme ait 2 bin yıllık Silifke Kalesi'ni selamlayacaklar. Kutsal Roma İmparatoru I. Friedrich'in sularına kapıldığı Göksu nehrinin üzerine kurulu 2 bin yıllık tarihi Göksu Köprüsü ile tanışacaklar. 2 bin 500 yıllık Kızkalesi'nin yalnızlığını paylaşıp, 3 bin yıllık Pompeiopolis'in hala ayakta duran sütunlarını hayranlıkla izleyecekler. ve nihayet 2 bin yıllık Kleopatra Kapısı'ndan gururla geçerken, şampiyonluk tacını takacakları anı hayal edecekler."
Daha sonra söz alan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da organizasyon ile Mersin'in ve Türkiye'yi tanıtımına fırsat sağlandığını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, Vali Çakacak ve Başkan Kocamaz'a forma hediye etti.