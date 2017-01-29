Mersin Bakan Akdağ Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat'ta Açılacak 4

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mersin Şehir Hastanesi'nin 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılacağını söyledi. Mersin Şehir Hastanesi'nde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte inceleme yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastanelerinin bir zihniyetin değişikliği olduğunu söyledi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Akdağ şöyle konuştu:



"3 Şubat saat 14.30'da, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin resmi açılışını yapacaklar. Gerçekten heyecan verici. Şehir hastaneleri mükemmel binalar değil, teknolojik imkanlar değil. Şehir hastaneleri bir zihniyet değişikliği. Sağlıkta dönüşüm programımızın ikinci döneminin hastanecilikte ki yeni adı şehir hastaneleridir. Mersin Şehir Hastanesi ayarında bir hastaneyi bu gün Avrupa'da bulamazsınız. Belki Amerika'da bulabilirsiniz. Böylesi bir yaklaşımla, zihniyetle inşa ettik. İçinde bulunduğumuz sene 6 ile 8 hastaneyi hizmete sokacağız. Ardından Yozgat'ı, Isparta'yı, yıl sonu gibi firma yetiştirirse Ankara'daki hastaneyi hizmete açacağız."



BÜYÜK ESERİ 3 YILDA TAMAMLADIK



Son bir kaç aydır yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyleyen Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



"El birliği olmasa bu büyük eseri bu kadar kısa sürede tamamlayamazdık. Dünyadaki örneklerine baktığımızda da bu kadar süratle büyük eserin bitirildiği örnekler son derece az. 370 bin metrekare kapalı alanı olan kompleks bir bina inşa ediyorsunuz. Her bir odası, ameliyat odası uzmanlar tarafından incelenip hizmet alır kaydı alması gerekiyor. 3 yıl içerisinde böylesine büyük eseri hizmete açmaktan iftihar ediyoruz. Bu millet buna layıktır. 15 Temmuz gösterdi, bizler milletimiz için hizmet etsek, rahatını huzurunu üstün seviyeye çıkarsak azdır."



REFERANDUM ÇOK ÖNEMLİ



Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'da ziyarette şöyle konuştu:



"Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan referandumun, ülkemiz için, milletimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biz istiklalimizi, istikbalimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı ve torunlarımızı daha iyi bir yaşama kavuşturmak istiyorsak bu referandum sürecini son derece sağlıklı geçirmemiz gerekiyor. Referanduma tüm millet olarak destek vermemiz gerekiyor. referandum sürecini 'evet' damgası ile tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır. Daha hızlı büyüyecek, daha hızlı kararlar alacaktır. Dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin güçlü lidere, liderlere ihtiyacı var. Anayasa değişikliği ile bunu gerçekleştirebiliriz."



Bir süre önce yapımına başlanan ancak inşaatı duran Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili yeni sözleşme imzalandığını belirten Elvan, 2018'de açılışının yapılmasının planlandığını da söyledi.



Ziyaretin ardından Akdağ ve Elvan, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek Mersin Şehir Hastanesi'nde incelemede bulunmak için Valilikten ayrıldı.