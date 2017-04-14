Mersin Bahçede Çalışan Kadına Sokak Köpeği Saldırdı

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Fatma Çevik (38) kollarından ve bacaklarından yaralandı. Koyuncu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatma Çevik, evlerinin önünde bulunan narenciye bahçesinde çalışırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolları ve sol bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan genç kadını annesi Cennet Çevik kurtardı. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma Çevik tedavisinin ardından kuduz aşı yapılarak taburcu edildi.



Köpek saldırısının büyük korkusunu yaşayan Fatma Çevik, "Evimizin önündeki bahçede çalışıyordum. Bir anda bahçede dolaşan sokak köpeği üzerime atladı. Bacağımdan ve kollarımdan ısırdı. Buralarda sokak köpekleri çok var. Yetkililer buna bir çare bulması gerekiyor. Başıboş köpeklerin toplanıp, barınaklarda bakılması gerekiyor" dedi



Mahalle sakinleri ise, sokak köpekleri yüzünden çocuklarını dışarıya çıkaramadıklarını ve çalışırken dahi korktuklarını belirterek, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini söylediler.