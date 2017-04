Mersin, Avrupa Bisiklet Yarışması'na Katılacak

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin'in 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Avrupa Bisiklet Yarışması'na katılacağını, hedeflerinin Avrupa ülkeleri arasında ilk 10'a girmek olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, ilçe belediyelerden en kısa sürede birer koordinatör görevlendirmelerini istedi.



Mersin Kent Konseyi Başkanı Lokmanoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde, Avrupa Bisiklet Yarışması'na ilişkin bir sunum yaptı. Sunumunda, Mersin olarak, Büyükşehir Meclisi'nin de onayından geçen kararla 1-31 Mayıs tarihleri arasında yarışmaya katılacakları bilgisini veren Lokmanoğlu, "Bisikletinizle ne kadar çok işinize, evinize, lokantaya, alışverişe gittiğinizde, Mersin'in 52 Avrupa kentiyle o kadar daha fazla yarışacak şansı olacak. Şu anda İzmir bizi kapışmaya davet etti. İzmir, Avrupa'yı bıraktı bizimle kapışacak. Hiç olmazsa İzmir'i geçelim" dedi.



Bu yarışmanın, sağlık açısından da turizm geliri açısından da önemli olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu, yarışmaya katılma isteklerini şöyle açıkladı: "2016 yılında 15 Avrupa ülkesinden 50 şehir, 45 bin katılımcı 3 milyon kilometreden fazla bisiklet sürmüş. Biz de bu 50 şehrin içinde olmak istedik."



"Bisiklet turizmi, şu anda dünyanın en fazla yapılan turizmi ve çok para getiriyor"



Yarışmacıların, internet üzerinden 'naviki' aplikasyonunu indirerek yarışmaya katılabildiklerini dile getiren Lokmanoğlu, sosyal medya ağının sponsorluklarını Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası'na verdikleri bilgisini paylaşan paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında güzel çalışma yaptıklarını ifade eden Lokmanoğlu, bisiklet turizminin önemine de değinerek, "Bisiklet turizmi, şu anda dünyanın en fazla yapılan turizmi ve çok para getiriyor. Avrupa Birliği ülkeleri bisiklet turizminden yılda 44 milyar avro kazanırken, kruvaziyer turizmi ise 39,4 milyar avro kazandırmış" diye konuştu.



Bu yarışmayla belediye başkanlarının yapacakları bisiklet yollarını da bedava tespit etme fırsatı yakalayacaklarının altını çizen Lokmanoğlu, "Ayrıca küçük esnafı da zengin etmiş oluyorsunuz. Her ilçe bize bir koordinatör verirse vakitten kazanmış olacağız. 15 günümüz kaldı. Biz o koordinatörlerle birlikte bu turnuvada bu sene en azından ilk 10'a girelim" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da yarışmanın hayırlı olmasını dileyerek, ilçe belediyelerinin iki gün içinde koordinatörleri bildireceklerini söyledi. - MERSİN