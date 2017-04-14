Mersin Arkeoloji Müzesi 18 Mayıs'ta Açılıyor

Mersin'de 2014 yılında yapımına başlanan arkeoloji müzesi, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açılacak.



Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Cami önünde yapılan müzenin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yapacak. 7 bin 470 metre kare alan üzerine inşa edilen müzede, eserlerin sergilendiği salonların yanında geçici sergi salonları, müze-çocuk eğitim bölümü, kütüphane, hediyelik satış yerleri, kafeterya gibi sosyal alanlar da açılacak. Müzede Mersin ve çevresinde yer alan



Yumuktepe, Soli-Pompeipolis, Ayaş Elaiussa-Sebaste kazılarında bulunan eserler modern sergileme metotlarıyla izlenebilecek. Ayrıca canlandırmalar ve eserlerin interaktif sunumlarıyla insanlar tarihte bir yolculuk yapabilecek. - MERSİN