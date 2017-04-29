Mersin Annelerden Eğitim Için Şenlik

Annelerden eğitim için şenlik



MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Soroptimist Kulübü'nün bu yıl 2'ncisini düzenlediği, Anneler Günü Alışveriş Şenliği büyük ilgi gördü. Şenlikte elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitiminde kullanılacak.



Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki şenliğe Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan ve anneler katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte 10 liradan satışa sunulan biletlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 50 firmanın stant açtığı etkinlikte kadınlar bir yandan sıkma börek açtı, bir yandan da takılar ve süs eşyaları ile kıyafet ve kitap satışı yaptı.



Etkinlikte Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Türk Kadınlar Birliği, ZİÇEV, İçel Soroptimist Kulübü, Akdeniz Lions Kulübü, Mersin Rotary Kulübü ve Alzheimer Derneği stantları da büyük ilgi gördü. Daha sonra zumba dans gösterileriyle kadınlar doyasıya eğlendi.



Etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktığını belirten Sembol Tarhan, "Kulüp olarak bu yıl 2'cisini düzenlediğimiz Anneler Günü Şenliği'nde hem stant sahipleriyle hem de dostlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız kız çocuklarını okutmak. Şuan 16 kız çocuğunun eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elde edeceğimiz gelirlerle bu sayıyı artırarak tüm Türkiye'deki kız çocuklarına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



Belediye Başkanı Tarhan ise düzenlenen şenliğin ticari bir amacı olmadığını ifade ederek, "Belediye olarak amacımız toplumun her kesimini bir araya getirmek, mutlu etmek, güzel günler geçirmesini sağlamaktır. Kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen bu şenlik ticari değil sosyal bir etkinlik. Belediye olarak kız çocuklarının eğitimi için 'Mezitli'nin Filizleri Projemiz' var. Ülkemizde kız çocuklarının eğitimine çok fazla ihtiyaç var. Türkiye'nin daha aydınlık günlere ulaşması için herkesin olanakları içerisinde ayda 1 lira da olsa kız çocuklarının eğitimine destek sunmalıdır. Bu nedenle herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.