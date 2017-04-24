Mersin Anamur'da Ertelenen Kutlama

Anamur'da ertelenen kutlamaMERSİN'in Anamur İlçesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Mersin Anamur'da Ertelenen Kutlama

Anamur'da ertelenen kutlama

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Dağıstan yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren kutlamaların sonunda Kaymakam Cengiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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