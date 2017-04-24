Mersin Anamur'da Ertelenen Kutlama
Anamur'da ertelenen kutlamaMERSİN'in Anamur İlçesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülerle gerçekleştirildi.
Anamur'da ertelenen kutlama
MERSİN'in Anamur İlçesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülerle gerçekleştirildi.
Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Dağıstan yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren kutlamaların sonunda Kaymakam Cengiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.