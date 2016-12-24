Mersin Akdeniz Belediye Eş Başkanı ve Hdp Il Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

Akdeniz Belediye Eş Başkanı ve HDP İl Başkanı adliyeye sevk edildi



MERSİN'de, HDP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye çıkarıldı.



Aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile HDP İl eski Başkanı Selman Günbat'ın da bulunduğu 22 kişi sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye gelen araçtan inen Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun bir elinin diğer kadın şüpheli ile kelepçeli olduğu görüldü. Rahat tavırları ile dikkat çeken Mutlu, kendilerini bekleyen yakınlarına el sallayıp sürekli gülümsedi. Polis koridorundan geçerken yakınlarına el sallayan HDP İl Başkanı Sadun Doğan hızla adliyeye girdi. Gözaltında olan şüphelilerden biri ise "Yaşasın barış ve demokrasi mücadelemiz. Bu ülkede barışı ve birliği savunduk" diye bağırdı.



Operasyon kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı DBP'li M.Fazıl Türk'ün ise arandığı bildirildi.



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Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)-



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(Tür: Yurt)