Mersin 7 Okulu Soydu, Sonuncusunda Suçüstü Yakalandı

Mersin'de, 7 okulda hırsızlık yapan 20 yaşındaki Kadir B., son işinde suçüstü yakalandı.



Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki okullarda peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan teşhisin ardından hırsızlık olaylarını daha önce aynı suçtan bir çok dosyası bulunan Kadir B.'nin yaptığı anlaşıldı. Kadir B.'yi fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezine girdiğini tespit etti. İçerideki televizyonları çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan, Kadir B., gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, Kadir B'nin İstiklal İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdiği hırsızlık da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Rahat tavırlar sergileyen Kadir B. görüntülerde kilitli olan odaya camdan girmeye çalışıyor. Bir süre girişimi başarılı olamayınca sandalyeye oturup dinlenen ve cep telefonu ile ilgilenen Kadir B., ardından girdiği pencereden çıkarken cama sıkışıp zor anlar yaşıyor. Elindeki bilgisayar monitörlerini bir poşete toplayan zanlı, rahat tavırlar sergileyerek kapıdan çıkıp uzaklaşıyor.