Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Mersin 2016 Spor Başarı Ödül Töreni'ne katıldı.



Bakan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Mersin'deki programı öncesi, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası spor takviminde önemli bir organizasyonla anılması adına yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüne katıldığını belirterek, önümüzdeki dönemde bu konuda önemli adımlar atılacağını ifade etti.



Geçen hafta da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 2021 yılında Türkiye'ye alınmasıyla ilgili toplantıya katıldıklarını anımsatan Kılıç, bir uluslararası organizasyonun daha Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.



Mayısta Azerbaycan'da İslami Dayanışma Oyunları'nın 4'üncüsünün yapılacağını aktaran Kılıç, Türkiye'nin, ev sahibi ülkeden sonra en büyük kafile olarak buraya katılım göstereceğini ifade etti.



Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile spor alanlarıyla ilgili bir protokol yaptıklarını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:



"Burada amacımız; okulların da spor alanları var, birçok okulumuzun spor salonu, açık spor alanı var fakat ne hikmetse bürokrasi denilen o güzellik var ya diyor ki 'Okul saati kapandı mı onların da kapısı kapanır.' Basit şeylere takılıp da bizim elimizdeki imkanları kullanamamak gibi bir duruma düşmememiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile kolları sıvadık ve bunu çözdük. Bizim olan tesislerimizden onlar faydalanacaklar, bizim tesisimizin olmadığı yerlerde biz onların tesislerinden yararlanacağız. Sonuçta bütün bu tesisler okul saatinden sonra açık olacak, sizlerin kullanımına verilmiş olacak."



Kılıç, 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçerken öğrencilerin yetenek taramasına tabi tutulacağını bildirerek, şunları söyledi:



"Önümüzdeki dönem içerisinde hangi dallarda, hangi spor dallarında sizleri yönlendireceğimiz ve o anlamda geliştireceğimizle ilgili çok daha net bir portföy çıkaracağız ortaya. Çünkü, Allah'ın vermiş olduğu kabiliyetler doğrultusunda sizleri geliştirmemiz lazım. Bu da önemli bir şey. Yeniden keşfetmeyi gerektirecek bir şey yok, dünya bunu yapıyor, bu şekilde oluyor, ondan sonra da başarı elde ediyor. Biz de aynısını yapacağız. Fiziki imkanlarımız da buna müsaade edecek, izin verecek noktaya gelmiş vaziyette. Örneğin, mahalle tipi spor sahaları, futbol, basketbol, voleybol hep beraber. Bunlardan son 1,5 yıl içerisinde bin 847 tane yaptık. Türkiye genelinde, 909 bitmiş ve 938'inde de yapım devam etmekte. Bu yaza gelmeden hepsi tamamlanmış olacak. Böylece bin 800'ü aşkın mahalle tipi tesis sizlerin, tüm gençliğin ve kendini genç hissedenlerin kullanımına verilmiş olacak. "



Mersin denilince önemli bir potansiyelden, altyapı yatırımları ve spor kentinden bahsedildiğini belirten Kılıç, kentin bu potansiyeli kullanamadığını, çok daha fazla aktif sporcunun kendini yetiştirebilmesi gerektiğini vurguladı.



Kentte lisanslı sporcu sayınının şu anda 83 bini aştığını, 347 spor kulübünün olduğunu aktaran Kılıç, bunun yeterli olmadığını söyledi.



Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolle tesislerin yoğun bir şekilde kullanıma girmesiyle, spora çok daha fazla yönlendirme yapılacağını ve buradan çıkacak başarıyla Mersin'in çok daha iyi ve yoğun temsil edileceğini ümit ettiğini dile getirdi.



"İyi bir temelin üzerinde ilerliyoruz"



2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençler ve sporcularla bu ülkeyi taşıyacaklarını vurgulayan Bakan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da her zaman sporcuların destekçisi olduğunu belirtti.



Rio'da düzenlenen olimpiyatlarda istenilen başarının alınamadığının altını çizen Kılıç, şöyle konuştu:



"Paralimpik oyunlarda daha fazla başarı elde ettik ama biz şunu söylüyoruz, iyi bir temelin üzerinde ilerliyoruz. Ben inanıyorum ki 2020, 2024 çok daha farklı başarıların ortaya konacağı olimpiyatlar olacak ama sadece bunlarla sınırlı kalmayacağız. Bizim aynı zamanda geleneksel sporlarımız var. Bunları hayata geçirip daha fazla yer almasını sağlamak üzere çalışmamız var. Cirit, okçuluk, aba güreşi olsun, bunları daha fazla ön plana çıkaracak ve tüm dünyada daha fazla yer almasını sağlayacağız. 2021'de yapacağımız İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçuluk ve aba güreşi bir gösteri branşı olarak yer alacak."



Vali Özdemir Çakacak da başarılı sporcuları kutlayarak başarının sürekli olmasını diledi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından 2016 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 101 sporcu ve antrenörlerine ödülleri dağıtıldı.