Mermiler 4 Yaşındaki Kızın Kafasını Sıyırıp Geçti.



Amerika'da meydana gelen olayda bir arabadan dövme dükkanı ateş açıldı. Mermiler dövme dükkanın yanında bulunan bir berber salonuna isabet etti. O anda bir kaç mermi berber salonun cam kenarında bulunan koltuk üzerinde oturan kızın kafasını santimetreler ile sıyırdı.

Polis tarafından yayınlanana görüntülerde 4 yaşındaki kız çocuğu berber salonunda bir süre dans ettikten sonra cam kenarında bulunan koltuklardan birinin üzerine oturuyor. Tam bu sırada silahlar patlıyor. Camları kıran mermiler küçük kızın kafasını sıyırıp geçiyor.

Daha sonra küçük kız korku içinde kaçarak kameranın görüş alanından çıkıyor.

Polis iki merminin berber dükkanına girdiğini belirtirken küçük kızın yüzüne isabet eden cam parçalarından dolayı yaralandığı belirtildi.

Polis olay ile ilgili iki şüphelinin yakalandığını belirtti. Olayın bir dövme dükkanı sahibinin ile işçisi arasında yaşanan tartışmadan sonra işçinin arabası ile dükkana ateş açmasından dolayı kaynaklandığı belirtildi.



