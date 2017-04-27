Mermer Üreticileri Armatör Firmalarıyla Bir Araya Geldi

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, "Konteyner taşımacılığı yapan firmalar doğal taşı önemsemeli ve çözüm üretmelidir" dedi.



Bursa'da bir otelde MADSİAD öncülüğünde düzenlenen "Mermer sektöründe yükselen navlun ücretleri ve çözüm önerileri" konulu toplantıda mermer ve maden üreticileri armatör firma temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu yaptı. Mermer ihracatı yapan firmaların yaşadığı zorlukları dile getiren Efendioğlu, "Bu tip sıkıntılar sürdüğü sürece mermer blok üreticisi firmalar zor duruma düşmektedir. Çünkü satışını yaptığı mal, aylarca ocakta kalabilir. 3-4 büyük firma bir araya gelip, 'gemi yükleyelim' diye çözüm arayışına girdiler. Son 10 yılda konteyner firmalarına verdiğimiz tahmini yük 40 milyon ton civarındadır. Önümüzdeki 10 yılda konteyner taşımacılığı yapan firmalara vereceğimiz yük 60 milyon tonu geçecektir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Onun için konteyner taşımacılığı yapan firmalar doğal taşı önemsemeli ve çözüm üretmelidir" dedi.



Maden ve mermer üreticileri ile armatör firmalarının arasında yıllardan beri işbirliği olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Umarım bu iş birliğimiz bundan sonra da sorunsuz bir şekilde devam eder. Zannediyorum ki böyle bir toplantı sektörde ilk kez oluyor. Bu da yanlış bir şeydir. Geç kalınmış bir toplantıdır. 10 yılda konteyner firmaları ile 40 milyon tona yakın yük taşıyorsun ama bir sefer toplantı yapmıyor, bir sefer görüşmüyorsun. Ben umuyorum ki bu tip toplantılar en az yılda bir defa, liman işletmecileri, armatörler ve mermer maden üreticileri tarafından gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.



Çözüm önerisinin boş konteynerlerin Türkiye'ye gelmesi olduğunu söyleyen Efendioğlu, "İspanya, Libya ve Avrupa'dan 20'lik konteynerleri sevk etmeleri gerekiyor. Çözümü böyle düşünüyorlar. Boş konteynerlerin Türkiye'ye sevk edilmesi gerekiyor. Mermer en büyük ihracat kalemlerinden birisidir. Konteyner taşımacılığının en aktif olduğu yer olup, o yüzden mermer sektöründen asla vazgeçilmemelidir" diyerek sözlerini noktaladı.



Armatör firmalarının çözüm önerilerini sunmasının ardından toplantı sona erdi. - BURSA