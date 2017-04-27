Mermer Ocağında Kaza: 1 Ölü

Yatağan ilçesindeki bir mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebiköy Mahallesi'nde mermer ocağında çalışan Mustafa Baş (58), mermer kesimi yapılan makinenin gergin telinin koparak hızla başına çarpması sonucu yaralandı.



Olayı gören işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Baş'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.