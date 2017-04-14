Merkezim Her Yerde" Projesi Başladı

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan"Merkezim Her Yerde"projesi çalışmalarına başladı.



Proje kapsamında gençlik merkezine uzak olan köy ve ya mahallelerdeki gençlerin gençlik merkezlerini tanıması ve gençlik merkezi etkinliklerinden yararlanması amaçlanıyor. Yılsonuna kadar yapılan planlama doğrultusunda Erzincan Gençlik Merkezi ilk olarak Değirmenli Köyü İlkokulundan 20 öğrenciyi ağırladı.



Gençlik merkezi tanıtım filmini izleyen öğrenciler merkezi gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldılar. Değerler Eğitimi kapsamında bu ayın konusu olan "Selamlaşma" ile ilgili olarak Erzincan İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Reşat Şavlı ile sohbet eden gençler Mangala oyununu öğrendiler. Tanıtımların ardından gruplara ayrılan öğrenciler satranç, masa tenisi, basketbol, sokak oyunları, gibi etkinliklerle gönüllerince eğlenerek Erzincan Gençlik Merkezinde mutlu bir gün geçirdiler. Gün sonunda gençlere çeşitli ikram ve hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN