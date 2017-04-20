Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Açıklandı
Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun 793,3 milyar lira olduğunu bildirdi.
Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun 793,3 milyar lira olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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