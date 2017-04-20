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Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Açıklandı
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Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Açıklandı

Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun 793,3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Açıklandı

Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun 793,3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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Hazine Müsteşarlığı