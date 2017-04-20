Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar TL Oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku Mart ayı sonu itibariyle 793,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku ise aynı dönemde 17,6 milyar TL olarak gerçekleşti.



Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Mart ayı Hazine alacak stoku ve merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2017 tarihi itibariyle 793,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 483,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 309,9 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.



Hazine alacak stoku ise aynı dönemde 17,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 12,3 milyar TL ile Mahalli İdareler'e ait oldu. Mart ayı sonu itibariyle Hazine alacaklarından toplam 300 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. - İSTANBUL