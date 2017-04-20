Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar Lira Oldu
Ara
BİST 92.039 %1,36
DOLAR 3,6497 %-0,63
EURO 3,9311 %-0,11
PARİTE 1,0763 %0,48
ALTIN 150,48 %-0,49
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar Lira Oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 793,3 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar Lira Oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 793,3 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 793,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 483,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 309,9 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hazine Müsteşarlığı, Türk Lirası, 31 Mart, Döviz, Tl