Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar Lira Oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 793,3 milyar lira oldu.



Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.



Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 793,3 milyar lira oldu.



Borç stokunun 483,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 309,9 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.