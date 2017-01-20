Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 759,6 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 759,6 milyar lira oldu.



Hazine Müsteşarlığı, 31 Aralık 2016 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.



Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku geçen yılın sonunda 759,6 milyar lira oldu. Borç stokunun 468,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 291 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.