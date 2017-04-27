Merkezefendi Kaymakamı Görücü'nün Acı Günü

Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü'nün annesi Ayşe Görücü hayatını kaybetti.



Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki Ayşe Görücü, vefat etti.



Görücü, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Çamlı Mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye, Kaymakam Görücü, yakınları, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.