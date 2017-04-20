Merkezefendi'den Şirinköy Mahallesine 7 Bin 250 Metre Asfalt

Merkezefendi Belediyesi tarafından Şirinköy Mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmaları sürüyor.



Merkezefendi Belediyesinin 'Yeni Yollar Yeni Standartlar' parolası ile başlattığı yol açma ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Şirinköy Mahallesinde asfaltlama çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallenin tamamına 7 bin 250 metrekare asfalt döküm işlemi yapıldı.



Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tüm ilçede asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Biliyorsunuz kışın hava şartlarından dolayı asfalt dökemiyoruz. Ancak şimdi yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yol açma ve asfaltlama çalışmalarımıza hız verdik. Daha önce de söylediğimiz standartlar çerçevesinde tüm ilçemizde yeni çalışmalarımız olacak. Şirinköy Mahallemize yeni asfalt yolları hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - DENİZLİ