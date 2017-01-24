Merkezefendi'de Tarihe Yolculuk Heyecanı

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk Gezisi için başvurular başladı.



Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk Gezisi başvuruları başladı. 50 yaş üstü Merkezefendililer, geziye bu yılda büyük ilgi gösteriyor. Dün başlayan başvurulara yaklaşık 2 bin kişi kayıt yaptırdı.



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk gezimizi bu yılda sürdürüyoruz. Merkezefendili hemşerilerimiz bu gezimize büyük ilgi gösteriyor. Aslında bu bizim için bir gezinin yanı sıra tarih bilincimizi artırmak ve yerinde görmektir. İşin bir diğer yanı da büyüklerimize bir hürmet projesidir. 50 yaş üstü Merkezefendili büyüklerimiz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bursa ile geziye başlıyor. Ardından da Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı Çanakkale'ye gidiyor. Burada tarihi dokulara temas etme imkanı buluyor. Gezimize daha önce katılan hemşerilerimiz maalesef ikinci kez katılamıyor. Yoğun bir talep var. İlgi gösteren Merkezefendili hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ