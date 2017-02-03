Merkezefendi'de Hüzünlü Tören

Dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Abdülkadir Çalışkan için 27 yıldır memur olarak çalıştığı Merkezefendi Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Hüznün hakim olduğu törende Çalışkan, mesai arkadaşlarının dualarıyla Hamzabeyli'ye uğurlandı.



Merkezefendi Devlet Hastanesinde 27 yıldır memur olarak çalışan ve dün akşam kalp krizi sonucu vefat eden Abdülkadir Çalışkan için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Habil Yücel başta olmak üzere idareciler ve hastane personeli ile merhumun eşi ve yakınları da törende hazır bulundu.



Hastane İmam Hatibi Kadir Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra yaptığı dua ile omuzlarda cenaze arabasına götürülen merhumun cenaze namazı ise Hamzabeyli'de Cuma namazına müteakip kılındı.



Hastane Yönetici Uzm. Dr. Habil Yücel, 52 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden hastane personelinin ailesine baş sağlığı diledi. - MANİSA