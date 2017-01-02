Merkezefendi'de Daha Etkin Geri Dönüşüm Projesi

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, katı atık haricindeki ambalaj atıklarının daha düzenli ve diğer atıklardan ayrışmış olarak toplanması için ilçenin farklı bölgelerine yeni üniteler yerleştiriyor.



Merkezefendi Belediyesi, ambalaj atıkları ve geri dönüşümün daha sağlıklı yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce mavi poşetlerde toplanan ambalaj atıkları için yeni uygulamalar getiren belediye, bu kapsamda üzerinde 'Biz Çöp Değiliz' sloganları bulunan ambalaj atıkları toplama ünitelerini ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilecek. Özellikle ilçe genelindeki okullara yerleştirilecek olan üniteler sayesinde çocukların da küçük yaşlardan itibaren geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak.



Ekonomiye katkı sağlanması açısından sektörel bir ayrımın içerisinde olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu,"Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün geçtiğimiz 2 yıldan beri sürdürmüş olduğu bu ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümün bilinçlenme anlamında artırılması noktasında yapmış olduğu çalışmaların farklı bir noktasına gelmiş bulunuyoruz. Ambalaj atıklarını ayrı toplama noktasında bugüne kadar çok önemli bir gayretin içerisinde olduk. Şuana kadar binlerce mavi poşet dağıttık. Katı atık haricindeki ambalaj atıklarını ayrı toplayıp bunları ekonomiye kazandırmak için bir çalışma içerisindeydik. Bugün de 80 tane özel olarak dizayn edilmiş ve üzerinde ağırlıklı olarak 'Biz Çöp Değiliz' şeklinde bir sloganı, bir mantığı barındıran bu kutularımızı Merkezefendimizin bütün bölgelerine, özellikle okullara bilinçlenme anlamında dağıtımını yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'de refah artışı ile birlikte ambalaj atıklarını ayrı toplama konusundaki bilincimizi daha da artıracağız. Doğrudan ekonomiye katkı sağlaması anlamında bir sektörel ayrımın içerisinde olacağız. Temiz bir çevre için ve daha etkin bir geri dönüşüm için hayırlı olsun diyorum" dedi. - DENİZLİ