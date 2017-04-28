Merkezefendi Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Bisiklet

Merkezefendi Belediyesi 'Arabadan İniyoruz, Bisiklete Biniyoruz' projesi kapsamında 400 öğrenciye bisiklet dağıttı.



Merkezefendi Belediyesi'nin bu yıl 3'sünü gerçekleştirdiği 'Arabadan İniyoruz, Bisiklete Biniyoruz' projesi kapsamında bisiklet dağıtımına devam ediyor. İlçe sınırları içerisindeki okullarda okuyan 5. sınıf öğrencilerine verilen bisikletlerin bugün ki dağıtımı Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Okul Bahçesinde düzenlenen törene Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, okul müdürü Mithat Sakman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Düzenlenen törende 400 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.



Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak 3. yılını tamamlamak üzere olduğumuz adına 'Arabadan İniyoruz Bisiklete Biniyoruz' dediğimiz bu projemizi bu senede inşallah nihayetlendirmek üzereyiz. Geçtiğimiz yıl da yine Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulumuzda bisiklet dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bu yıl da 5.sınıf öğrencilerimize bisiklet hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendimizi bu yaz bisikletleriniz ile süsleyeceksiniz. Ama lütfen kasklarımızı takmayı unutmayalım" dedi. - DENİZLİ