Merkezefendi Belediyesi'den 4 Bin Basketbol Topu

Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki okullarda 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere 'Karneni Getir Topunu Götür' sloganıyla 4 bin adet basketbol topu hediye edecek.



Merkezefendi Belediyesi, 'Karneni Getir Topunu Götür' sloganıyla ilçedeki okullarda sömestr tatiline giren 8. sınıf öğrencilerine 4 bin adet basketbol topu hediye edecek. Düzenlenecek olan törende öğrencilere basketbol toplarını Başkan Subaşıoğlu verecek. Öğrencilere motivasyon için böyle bir projeye imza attıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bir dönem daha bitiyor. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla onlara küçük hediyeler veriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak her yıl öğrencilerimize çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Bu yılda 4 bin adet basketbol topu hediye edeceğiz. Eğitime katkımız her alanda devam ediyor. Tüm öğrencilerimize şimdiden iyi tatiller diliyorum" dedi.



Başkan Subaşıoğlu, öğrencileri 20 Ocak Cuma günü saat 14.00' de Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek olan törene davet etti. - DENİZLİ