Merkez Üssü Ula Ilçesi Olan 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.



İlçe merkezinde saat 19.22'deki deprem anı, bir restoranın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında, yemek siparişi veren ve yemeklerini yiyen müşterilerin, deprem sırasında panik yaşadığı görülüyor.



Görüntülerde müşterilerin ve çalışanların deprem devam ederken, kapıya doğru kaçtıkları yer alıyor.



AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti.