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Kayyuma' Yöneticileri Bakan Atayacak
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Merkez, TL'ye Desteği Sürdürüyor
17 Ocak 2017 Salı 10:37
TCMB haftalık vadede miktar yöntemiyle fonlama yapmadı.
TCMB haftalık vadede miktar yöntemiyle fonlama yapmadı
Kaynak:
Dunya.com
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