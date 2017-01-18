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Merkez, TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları Piyasasını açıyor
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Merkez, TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları Piyasasını açıyor

Merkez Bankası, TL ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

Merkez, TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları Piyasasını açıyor

Merkez Bankası, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün akşam saatlerinde Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depolarına İlişkin Basın Duyurusu yayınladı. Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verildiğini belirten Merkez, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceğini belirtti.

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