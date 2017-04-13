Merkez Rezervleri 666 Milyon Dolar Arttı
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolar oldu.
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com
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