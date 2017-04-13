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Merkez Rezervleri 666 Milyon Dolar Arttı
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Merkez Rezervleri 666 Milyon Dolar Arttı

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolar oldu.

Merkez Rezervleri 666 Milyon Dolar Arttı

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Tcmb