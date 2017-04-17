Merkez Nisan Ayı Beklenti Anketini Açıkladı

Merkez'in Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3,85'ten 3.84'e geriledi. 2017 yılı büyüme beklentisi de 2017 yılında 2,9'dan 3'e çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Nisan ayı 'Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,91 iken, bu anket döneminde yüzde 0,95 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,60 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,24 olarak gerçekleşti.



Cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9,28'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,15 iken, bu anket döneminde yüzde 8,27 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,70 ve yüzde 7,87 olarak gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentileri



2017 yılı Nisan ayı anket döneminde,katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,0 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 27,8 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 25,4 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 11,0 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 11,9'unun 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 35,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 17,0'sinin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.



24 ay sonrası enflasyon beklentileri



2017 yılı Nisan ayı anket döneminde,katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 44,6 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 46,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,1'inin beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 77,2'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.



Faiz beklentileri



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,66 iken,bu anket döneminde yüzde 11,38'e yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 10,81 iken, bu anket döneminde yüzde 11,49 olarak gerçekleşti.



2017 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,84,10,89,10,81, 10,74, 10,45 ve 10,11 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,10 iken,bu anket döneminde yüzde 11,01 oldu.Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,16 ve yüzde 10,98 olarak gerçekleşti.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00,8,21, 8,27, 8,29 ve 8,18 olarak gerçekleşti.



Döviz kuru beklentileri



2017 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,85 TL iken, bu anket döneminde 3,84 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,92 TL iken bu anket döneminde 3,94 TL olarak gerçekleşti.



Cari işlemler dengesi beklentileri



2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,7 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 2,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 oldu. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken,bu anket döneminde yüzde 3,7'ye yükseldi. - İSTANBUL