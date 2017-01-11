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Merkez'in 'Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliği' Resmi Gazete'de
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Merkez'in 'Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliği' Resmi Gazete'de

Merkez Bankası’nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde değişiklik yapılması Resmi Gazete’de yayınlandı.

Merkez'in 'Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliği' Resmi Gazete'de

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde değişiklik yapılması Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğde, yabancı para yükümlülükler için çeşitli vadelere göre belirlenen yeni zorunlu karşılık oranları belirlendi.

Tebliğ ile belirlenen yeni oranlar;

Mevduat katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç), vadesiz, ihbarlı 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 12, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 8,

Müstakrizlerin fonları yüzde 12, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil); 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 24, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli yüzde 19, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 14, 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli yüzde 6, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 4 olmasına karar verildi.

Yayınlanan tebliğ ile mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için çeşitli vadelere göre belirlenen yeni zorunlu karşılık oranları ise

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım dışı yükümlülükler yüzde 19,

2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım dışı yükümlülükler yüzde 13,

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım dışı yükümlülükler yüzde 7,

5 yıla kadar( 5 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım dışı yükümlülükler yüzde 6,

5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım dışı yükümlülükler yüzde 5 olarak belirlendi. - İSTANBUL

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