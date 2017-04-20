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Merkez'in Rezervi 1.2 Milyar Dolar Azaldı
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Merkez'in Rezervi 1.2 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1.2 milyar dolar azalarak 105,1 milyar dolara geriledi.

Merkez'in Rezervi 1.2 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1.2 milyar dolar azalarak 105,1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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