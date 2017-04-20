Merkez'in Rezervi 1.2 Milyar Dolar Azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1.2 milyar dolar azalarak 105,1 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1.2 milyar dolar azalarak 105,1 milyar dolara geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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