Merkez ile gevşeyen kur



Türkiye Merkez Bankası, lirayı destekleme adımları atmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde; doların gelişmekte olan ülke paralarına karşı zayıf olduğu ve küresel piyasalarda da Donald Trump ve Rex Tillerson açıklamaları sonrasında değer kaybettiği bir ortamda, TRY MXN ile beraber negatif ayrışan tarafta yer almıştı.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bugün itibariyle %8,31, 1 haftalık repo faizi %8 seviyesinde. Merkez Bankası'nın lokal bankalara yaptığı fonlamanın %10 seviyesindeki geç likiditeden gerçekleşecek olması bir piyasa sıkılaştırması hamlesi olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetinin artması bakımından lira için olumlu. Bu yüzden önceki zorunlu karşılık hamlesine göre biraz daha etkisi kayda değer oldu. Repo ihalesi açılmaması, Sn. Erdem Başçı zamanındaki istisnai gün uygulamalarından hatırladığımız bir piyasa sıkılaştırması hamlesidir.