Merkez, Faiz Oranlarını Değiştirmeyebilir'
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını öngördüklerini ifade etti.
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını öngördüklerini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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