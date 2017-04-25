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Merkez, Faiz Oranlarını Değiştirmeyebilir'
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Merkez, Faiz Oranlarını Değiştirmeyebilir'

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını öngördüklerini ifade etti.

Merkez, Faiz Oranlarını Değiştirmeyebilir'

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını öngördüklerini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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