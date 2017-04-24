Merkez Bankasının 2016 Kar Dağıtımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2016 yılı için dağıtıma tabi dönem karı 11,2 miyar lira olarak belirlenirken, bunun 6,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktırılacak.



Bankanın 2016 Yıllık Raporunda yer alan bilgilere göre, Merkez Bankasının Türk Ticaret Kanununa göre 2016 yılı raporlanan dönem karı 11 milyar 181 milyon 8 bin 268 lira olarak tespit edildi.



Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun dağıtıma tabi dönem karı 11 milyar 174 milyon 976 bin 769 lira olarak belirlenirken, bu tutar 2015 yılında 16 milyar 197 milyon 939 bin 356 lira düzeyindeydi. Söz konusu karın 1 milyar 625 milyon 60 bin 930 lirası kurumlar vergisi olarak ödenecek. Vergi karşılığı sonrası kar ise 9 milyar 549 milyon 915 bin 839 lira olarak öngörüldü.



Diğer dağıtımlar kapsamında 3,1 milyar lira ihtiyat akçeleri, 3 bin lira hissedarlar hissesi olarak ayrılırken, temettü miktarı 9 milyon 968 bin 620 lira oldu.



Hazine Müsteşarlığına aktarılacak tutar ise 2016 yılı için 6 milyar 410 milyon 950 bin 873 lira olarak belirlendi. Bu tutar 2015 yılında 9 milyar 303 milyon 12 bin 520 lira seviyesindeydi.