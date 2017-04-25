Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Merkez Bankasından Kar Payı Dağıtım Kararı
Ara
BİST 93.883 %0,09
DOLAR 3,5818 %0,28
EURO 3,9036 %0,54
PARİTE 1,0895 %0,26
ALTIN 146,32 %-0,16
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Merkez Bankasından Kar Payı Dağıtım Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kar payı dağıtımına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Merkez Bankasından Kar Payı Dağıtım Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kar payı dağıtımına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankasının Genel Kurulunca hissedarlarına 2016 yılı kar payı olarak 86 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Kar payı, bugünden itibaren Merkez Bankası şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödenecek. Söz konusu kar paylarına ait 86 numaralı kupon bedelleri 25 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.

Bankanın 2016 Yıllık Raporunda yer alan bilgide ise Merkez Bankasının Türk Ticaret Kanununa göre 2016 yılı raporlanan dönem karı 11 milyar 181 milyon 8 bin 268 lira olarak tespit edildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti, Gazete Manşetleri, Hisse Senetleri, Ziraat Bankası, Merkez Bankası, Cumhuriyet, Gazeteler, 25 Nisan